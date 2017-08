Schwalbach (ots) -Bereits heute Nachmittag hat Miss IFA den Pressestand von SamsungElectronics im CityCube Berlin besucht und die neuenProdukthighlights ausprobiert. Auf mehr als 6.000 QuadratmeternAusstellungsfläche präsentiert Samsung vielfältige Innovationen ausden Bereichen IT & Mobile Communication, TV/Audio/Video, HomeAppliances, IT Display und IT Storage.Vor Ort können Messegäste erleben, wie Samsung mit eineminnovativen TV-Konzept das Wohnzimmer zur Kunstgalerie macht, wieintelligente Kühlschränke mit Sprachsteuerung zusätzlichen Komfort inden Haushalt bringen und wie vernetzte Produkte im Alltag kaum nochwegzudenken zu sind.Aktuelle Informationen und weiteres Bildmaterial finden Sie imdeutschen Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/de/tag/ifaPressekontakt Samsung:Corporate MarketingSamsung Electronics GmbHAndrea FichtCorporate MarketingAm Kronberger Hang 665824 Schwalbach / Ts.a.ficht@samsung.comPressekontakt AgenturCorporate MarketingFaktor 3 AGFelix TrompkeKattunbleiche 3522041 Hamburg040 / 679446 - 6152samsung.corp@faktor3.deOriginal-Content von: Samsung Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell