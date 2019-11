Freiräume sind für Kinder wichtig - 30 Jahre UN-Kinderrechte

Baierbrunn (ots) - Anlässlich des 30. Jubiläums der UN-Kinderrechte (am 20.November) bedauert die Kindheitssoziologin Prof. Dr. Doris Bühler-Niederberger,dass Kinder heutzutage weniger Freiräume als früher haben. Studien zeigten, "wiewichtig die Möglichkeit ist, Zeit zu haben, die man selbst einteilen, über dieman selbst entscheiden kann", erläutert die Expertin im Apothekenmagazin "Babyund Familie". "Das ist ganz wichtig für die Entwicklung von Selbstakzeptanz,Selbstbild und Selbstbewusstsein." Tatsächlich gebe es aber einen gegenläufigenTrend: "Kinder besuchen vermehrt Musik-, Tanz- und Sprachschulen, Sportkursesowie andere Förderangebote. Hinzu kommt die sich ausdehnendeGanztagsbetreuung." Diese "Über-Förderung" sehe sie kritisch, betontBühler-Niederberger. Väter und Mütter investierten zwar immer mehr Zeit, abervor allem "um die Kinder auf die Anforderungen von Schule und Gesellschaftvorzubereiten, dass aus ihnen also 'etwas wird'". Dabei bemerkten Eltern häufiggar nicht, dass dadurch so mancher Freiraum wegfalle und auch dasZwischenmenschliche manchmal auf der Strecke bleibe.Im Allgemeinen habe sich die Lage in Deutschland in puncto Kinderrechte über dieJahre zum Positiven gewandelt: Prügelstrafen seien nicht mehr üblich, sexuelleMisshandlung werde nicht mehr totgeschwiegen. "Gleichwohl bleiben Gewalt undDemütigungen ein Problem, das vor allem Kleinkinder erfahren", sagt dieWuppertaler Professorin. Da sei Deutschland nur Mittelmaß. Daran müssegearbeitet werden, genauso wie an der Mitsprache von Kindern.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell