Freiheitsrecht / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Sterbehilfe

Mainz (ots) - Willkommen in Europa. Mit seinem überraschend liberalen Urteil zurSterbehilfe verschiebt das Bundesverfassungsgericht die Koordinaten bei diesemheiklen Thema zu den Benelux-Ländern, Österreich und der Schweiz, wo aktiveSterbehilfe längst erlaubt ist. Und es setzt den Trend zur Individualisierungbis in den Bereich des Sterbens fort. Bei Umfragen hatten bis zu 80 Prozent derBundesbürger aktive Sterbehilfe befürwortet. Gleichwohl haben dieVerfassungsrichter nicht populistisch geurteilt. Zur Einordnung: DieSelbstbestimmung des Individuums hat auch schon vor dem Urteil das Recht desEinzelnen auf die Entscheidung zum Freitod beinhaltet. Das Verfassungsgerichthat "lediglich" das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid gekippt.Diese strafrechtliche Einschränkung klang zwar sympathisch. Geschäftsmäßig undkommerziell sind aber nicht das Gleiche. Im Ergebnis untersagte die RegelungMedizinern, mehrfach Sterbehilfe zu leisten. Das Selbstbestimmungsrecht desEinzelnen ist so unterlaufen worden. Die Kirchen, die gegen das Urteil Sturmlaufen, müssen sich darauf verweisen lassen, dass ihre ethischen Regeln alleinfür Gläubige gelten, nicht aber die Gesellschaft binden können. Bedeutet dasUrteil dann auch das Ende der Sterbebegleitung in der Hospizbewegung?Mitnichten: Im besten Fall bewirkt die Freigabe der Sterbehilfe, dass Staat undWohlfahrtsverbände mehr als bisher in die unterfinanzierte Sterbebegleitunginvestieren. Die Kirchen werden aber damit leben müssen, dass in Einrichtungenanderer Träger künftig auch Sterbehilfe angeboten wird - deren Regeln derGesetzgeber nun ausgestalten muss.