Freiheit für den Rothirsch in Baden-Württemberg! / Deutsche Wildtier Stiftung übergibt weltweit erste geröhrte Petition an Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (FOTO)

Hamburg (ots) - Im Landtag von Baden-Württemberg ging es heute gegen Abend auchum den Rothirsch. Die Deutsche Wildtier Stiftung übergab die weltweit erstegeröhrte Petition "Freiheit für den Rothirsch" an Peter Hauk, Minister fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Doch statt Körben mitUnterschriftenlisten gab es einen Stick mit einer Audiodatei. Zu hören sind fast10 Stunden Hirschröhren. "Mittlerweile fordern über 30.000 Naturfreunde mit unsgemeinsam mehr Lebensraum für den Rothirsch in Baden-Württemberg", erläutertHilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen WildtierStiftung. Für die geröhrte Petition zählt jede Unterstützerstimme mit einerSekunde Hirschröhren!Bei der Übergabe zeigte sich der Minister zwar gesprächsbereit, verwies aber nurauf den noch nicht vorliegenden Managementplan für das Rotwild GebietNordschwarzwald. "Wir brauchen nicht mehr Papier, sondern einen beherztenSchritt in eine neue Rotwild Politik", fordert der Geschäftsführer der DeutschenWildtier Stiftung. Mitte September startete die Deutsche Wildtier Stiftung ihreOnline Petition auf www.HilfdemHirsch.org. Worum geht es bei der Petition? InBaden-Württemberg darf Deutschlands größtes Säugetier nur in fünf gesetzlichausgewiesenen Rotwildgebieten leben. "Das sind gerade vier Prozent derLandesfläche", kritisiert Münchhausen. "Außerhalb dieser fünf voneinanderisolierten Rotwildgebiete müssen die Tiere erschossen werden. Wir fordern, dieLebensräume für den Rothirsch in Baden-Württemberg auszuweiten."Auch nach der Übergabe wird weiter um Unterschriften für den Rothirsch geworben,denn 2020 läuft die Rotwildrichtlinie des Landes Baden-Württemberg aus. DieseRichtlinie, die verhindert, dass sich die Tiere ausbreiten können, darf nichteinfach verlängert werden. "Wir werden mit allen Naturfreunden gemeinsam weiterdafür kämpfen, dass der Rothirsch zukünftig im ganzen Schwarzwald leben und neueGebiete in Baden-Württemberg wie die Schwäbische Alb besiedeln darf", soMünchhausen.