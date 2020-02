Freiheit am Lebensende / Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Sterbehilfe-Verbot für nichtig. Das ist ein befreiender Entschluss in einer hochsensiblen Frage. Von Jana Wolf

Regensburg (ots) - Darf der Gesetzgeber über das Lebensende eines Menschenentscheiden? Nein, das darf er nicht. Dieses klare Nein wurde am Mittwoch mitdem Urteil des Bundesverfassungsgerichts besiegelt, das den umstrittenenParagraf 217 des Strafgesetzbuches für nichtig erklärte. Dass die KarlsruherRichter nicht am Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe in seiner bisherigenForm festhalten würden, war schon im Vorfeld absehbar. Dass sie Paragraf 217gänzlich kippen, ist ein juristischer Paukenschlag. Dieses bahnbrechende Urteilbringt rechtliche Sicherheit für Palliativmediziner, die sich bislang mit einemBein im Gefängnis wähnten, wenn sie todkranke Menschen ärztlich begleiteten. Undwichtiger noch: Es stärkt das Recht eines jeden Menschen, selbstbestimmt überdas eigene Sterben zu entscheiden. Das Urteil schafft Freiheit am Lebensende.Wenn hier von Freiheit die Rede ist, dann ist keineswegs ein leichtfertigerUmgang mit dem Sterben gemeint. Die Frage, wie ein Mensch aus dem Leben scheidetund ob er den Zeitpunkt selbst festlegen will, ist hochsensibel. Sie geht nahe,stimmt traurig und kann auf so vielfältige Weise beantwortet werden, sovielfältig auch das Leben ist. Hier geht es auch nicht, das sei ebenfallsbetont, um die aktive Sterbehilfe, sondern um die Beihilfe zum Suizid. Wer einenMenschen auf dessen Wunsch tötet, macht sich in Deutschland strafbar - vor undnach dem Urteil. Die Verfassungsrichter hatten sich einer großen Aufgabegestellt. Sie wollten eine Antwort darauf geben, wie weit die Selbstbestimmungvon Menschen reicht, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Umsobemerkenswerter ist die Klarheit ihrer Entscheidung. Erstmals formulieren dieRichter in aller Deutlichkeit, dass es ein Recht auf einen selbstbestimmten Todgibt. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabeivon Dritten begleitet zu werden. Um diese Freiheit geht es. Bemerkenswert sindauch die Worte des Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle: "Wir mögen seinenEntschluss (den des Sterbewilligen) bedauern, wir dürfen alles versuchen, ihnumzustimmen, wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenzakzeptieren." Das zeigt deutlich: Hier soll keine fragwürdige Sterbeindustriegestärkt werden, sondern die individuellen Grundrechte. Kritik an dem Urteilfolgte dennoch prompt, etwa von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Wenn dieSkeptiker anmahnen, dass der Selbsttötung und ihrer Beihilfe nun Tür und Torgeöffnet seien, dann verkennen sie wichtige Details aus der Urteilsbegründung.In Karlsruhe war explizit davon die Rede, dass der Gesetzgeber "ein breitesSpektrum an Möglichkeiten" hat, die Suizidhilfe zu regulieren undpalliativmedizinische Angebote zu stärken. Diese Möglichkeit auch auszuschöpfen,ist nicht die Aufgabe der Richter, sondern der Politik. Die Bundesregierungkündigte schon an, das Urteil zunächst prüfen zu wollen. Konkrete Schrittesollten folgen. Paragraf 217 wurde ursprünglich erlassen, um dubiosenSterbehilfe-Vereinen das Handwerk zu legen. Er sollte das kommerzielle Geschäftmit dem Tod stoppen. Das ist im Kern ein guter Ansatz. In den mehr als vierJahren seit seiner Einführung hat sich jedoch gezeigt, dass der Paragrafnegative Folgen für verantwortungsvolle Ärzte mit sich bringt. Bis zu dreiJahren Haft sah das Gesetz vor - das war vielen Medizinern zu heikel. In derKonsequenz zogen sich viele Medizinier lieber zurück, anstatt todkrankePatienten in dieser schwierigen Zeit zu begleiten. Was für ein traurigerGedanke, dass Menschen beim Sterben alleine gelassen werden, weil ein Paragrafihren Ärzten die Hände band. Es ist ein gutes Signal, dass dasBundesverfassungsgericht nun diesen befreienden Beschluss traf. Er schafft mehrFreiheit nicht nur für die Ärzte, sondern für uns alle.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4531664OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell