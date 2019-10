Freiheit 89: Lichtfest, Friedensgebet und Glockenpremiere live im MDR (FOTO)

Leipzig (ots) -30 Jahre nach den bewegenden Ereignissen vom 9. Oktober 1989erinnert der MDR in seinem Programm an die Friedliche Revolution. AmMittwoch, um 16.50 Uhr und 18.20 Uhr, berichtet "MDR extra" im TVlive vom Leipziger Nikolaikirchhof und vom Lichtfest auf demInnenstadtring - 17.00 Uhr überträgt das MDR-Fernsehen dasFriedensgebet aus der Nikolaikirche, bei dem erstmals das neueachtstimmige Kirchengeläut erklingt.Der 9. Oktober 1989 war der Tag, der das DDR-Regime ins Wankenbrachte: 70.000 Demonstranten machten mit ihrem Ruf "Wir sind dasVolk" Leipzig zur "Heldenstadt". 30 Jahre nach der FriedlichenRevolution beleuchtet der MDR noch einmal die Ereignisse des"Wendeherbstes", blickt nach vorn und fragt: Wem gehört eigentlichdie Friedliche Revolution von 1989? In der TV-Live-Berichterstattungzum Lichtfest am 9. Oktober, ab 16.50 Uhr, vom LeipzigerNikolaikirchhof ordnen u.a. Experten, wie der Historiker RainerEckert, in Live-Gesprächen das Geschehen ein. Thematisiert werdenaber auch die historischen Ereignisse von 1989 außerhalb Leipzigs,etwa in Erfurt, Plauen, Magdeburg oder Halle.Höhepunkt der Berichterstattung im MDR-Fernsehen ist dieÜbertragung des Friedensgebets aus der Leipziger Nikolaikirche ab17.00 Uhr. Neben den Ehrengästen, Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier und Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, MichaelKretschmer, werden zu diesem historischen Friedensgebet vieleVertreterinnen und Vertreter der ehemaligen Basisgruppen kommen.Erinnert wird an die 89er Ereignisse, als von hier dieMontagsdemonstrationen ihren Ausgang nahmen und die Nikolaikirche zueinem Ort der Hoffnung auf Veränderung wurde. Diese Tradition greifenim Gottesdienst drei aktuelle Statements auf, die eine Brücke zu denHerausforderungen der Gegenwart schlagen: Ita Weinreich von derBewegung "Fridays for Future", Anja Barthel von "Mission Lifeline"aus Dresden, und Inessa Beznosova von der Arbeitsgemeinschaft fürchristlich-jüdische Zusammenarbeit formulieren, was ihnen heute aufden Nägeln brennt.Bei der Übertragung aus der Nikolaikirche können dieZuschauerinnen und Zuschauer des MDR erstmals das neue achtstimmigeGlockengeläut hören. Pünktlich zum Jubiläum der FriedlichenRevolution hat die Nikolaikirche nach über 100 Jahren wieder einvollständiges Geläut, darunter mit der sogenannten "Osanna" die amtiefsten klingende Glocke Leipzigs.Mit dem Programmschwerpunkt Freiheit 89 erinnert der MDR in diesemJahr an die Ereignisse rund um die Friedliche Revolution vor 30Jahren. Im Internet werden unter mdr.de/freiheit89 alle Angebote desMDR zum Themenschwerpunkt Freiheit 89 gebündelt. In der ARD-Mediatheksind die Angebote abrufbar. Eine ausführliche Pressemappe mit denProgrammhighlights des MDR steht nachfolgend zum Download bereit:http://ots.de/MX7eEhPressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell