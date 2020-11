FreightCar America Aktie: Deswegen die Produktionsverlagerung nach Mexiko!

Die COVID-19-Pandemie, die hohe Zahl der gelagerten Eisenbahnwagen und das geringe Bahnvolumen beschleunigten die Entscheidung von FreightCar America (NASDAQ:RAIL), die gesamte Waggonproduktion nach Mexiko zu verlagern. Im September kündigte FreightCar America an, das Werk Shoals in Alabama zu schließen und die gesamte Produktion von Eisenbahnwagen bis 2021 in das Werk Castaños in Mexiko zu verlagern. Zuvor hatte sich FreightCar America an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung