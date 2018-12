Freies Internet statt Filter-Terror

Berlin (ots) - Die EU-Innenminister haben heute dem Vorschlag derEU-Kommission zugestimmt, Uploadfilter gegen "terroristische Inhalte"im Internet einzuführen.[1] Spitzenkandidat der Piratenpartei zurEuropawahl und Bürgerrechtler Patrick Breyer ruft die EuropäischenParlamentsabgeordneten auf, ihre Zustimmung zu dem Vorhaben zuverweigern und das freie Internet zu verteidigen:"Die leicht zu umgehenden Internetsperren und automatisiertenUpload-Filter bedeuten das Aus für unzählige Internetdienste undgefährden die Meinungsfreiheit im Netz. Dieses Anti-Terror-Vorhabenist selbst ein Anschlag auf das freie Netz. Internet-Zensur ist derfalsche Weg, um gewaltbereitem Extremismus zu begegnen. Sie liefertunter anderem Islamisten Argumente gegen den Westen und führtbestenfalls zum Abtauchen von Sympathisanten jeglicherextremistischer Strömungen in den Untergrund."Im Einzelnen nennen die Piraten acht Kritikpunkte an dem geplanten"Terrorfilter":1. Viele Internetdienste müssten den Betrieb einstellen:Die EU-Zensurverordnung erfasst nahezu alle Internetdienste,beispielsweise Blogs mit Kommentarfunktion, Meinungsforen, Wikipedia,Filesharing-Dienste, Software-Entwicklungsportale oderNachrichtenportale mit Kommentarfunktion. Durch die Verordnung drohteiner Vielzahl von Internetdiensten das Aus, weil deren Anbieter dengeforderten Einsatz von Upload-Filtern oder die geforderte Löschungvon Inhalten binnen einer Stunde - selbst zur Nachtzeit - nichtgewährleisten können.2. Fehleranfällige Upload-Filter gefährden die Meinungsfreiheit:Internetanbieter sollen zur automatisierten Suche nach nochunbekannten "terroristischen Inhalten" verpflichtet werden, ohnedass eine menschliche Überprüfung vor der Sperre erfolgen muss.Solche Upload-Filter sind Zensurmaschinen, die nachgewiesenermaßenauch völlig legale Inhalte unterdrücken (zum Beispiel Dokumentationenvon Menschenrechtsverletzungen in Bürgerkriegen). Unsere Meinungs-und Informationsfreiheit darf nicht ausschließlich von Algorithmenund Maschinen bestimmt werden. Ein menschliches Korrektiv ist hierunabdingbar.3. Fehlende Unabhängigkeit der Zensurbehörden:Die Behörden, die Sperrungen "terroristischer Informationen"anordnen sollen, müssen laut EU-Vorschlag nicht unabhängig sein. Esgibt auch keinen Richtervorbehalt für Sperranordnungen. Damit könnteunsere Meinungs- und Informationsfreiheit beispielsweise in die Handdes ungarischen Innenministeriums oder eines örtlichen Polizeibeamtenin Rumänien gelegt werden. Das ist inakzeptabel. Die Entfernung vonInhalten anzuordnen, muss einer unabhängigen Behörde wie einemGericht, einem Beauftragten für Meinungsfreiheit oder einemBürgeranwalt vorbehalten bleiben.4. Willkürlicher Privatzensur wird Vorschub geleistet, statt siezu verhindern:Das Verfahren für Sperranordnungen soll durch behördliche"Hinweise" an Provider umgangen werden können. Unsere Meinungs- undInformationsfreiheit darf jedoch nicht in die Hände privaterInternetkonzerne gelegt werden, die oft vollkommen willkürlichInhalte löschen. Vielmehr müsste es Internetanbietern zum Schutz derMeinungsfreiheit verboten werden, legale Inhalte willkürlich zulöschen oder zu sperren.5. Fehlende Transparenz und Kontrolle:Eine unabhängige Überprüfung von Sperrungen ist nichtgewährleistet. Der Autor eines Inhalts soll von der Sperrung nichtbenachrichtigt werden müssen, selbst wenn er Kontaktdatenhinterlassen hat. Wir fordern, dass der Autor informiert wird undnicht nur er, sondern auch jeder andere Bürger, dem Informationenvorenthalten werden, zur Anfechtung von Sperrungen berechtigt ist.Nur so können sich beispielsweise Nichtregierungsorganisationen fürMeinungsfreiheit im Netz und gegen ungerechtfertigte Unterdrückungvon Informationen einsetzen.6. Untaugliche Internetsperren durch Geolocation:Es ist anzunehmen, dass Anbieter einfache Techniken zurGeolocation einsetzen werden, weil sie "terroristische Inhalte" nichtlöschen, sondern nur für Nutzer aus der EU sperren müssen. Einesolche Sperre lässt sich jedoch technisch leicht umgehen. DieVerbreitung terroristischer Propaganda wird somit de facto nichtverhindert.7. Ein "rein Europäisches Internet" droht:Anstatt eine internationale Verständigung auf universell geächteteInhalte herbeizuführen, soll ein europäisches Regionalnetz mitNetzsperren für Inhalte, die zum Beispiel in den USA völlig legalabrufbar bleiben, geschaffen werden. Das widerspricht demGrundgedanken eines weltweiten Netzes.8. Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür?Die EU-Zensurverordnung leistet einer anlasslosen Aufzeichnungunseres privaten Surfverhaltens Vorschub. Bei Sperrung"terroristischer Inhalte" fordert sie vom Anbieter die Aufbewahrungder zugehörigen Nutzerdaten, obwohl derartige Daten im Regelfall garnicht aufgezeichnet werden dürften. Es besteht die Gefahr, dassAnbieter sämtliche Uploader registrieren, nur um im Bedarfsfall derAufbewahrungspflicht nachkommen zu können. Ein freies Netz brauchtAnonymität.[1] Pressemitteilung des Rates: http://ots.de/elQ1vi