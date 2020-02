Freie-Wähler-Chef kündigt Einzug in Bundestag an

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Freien Wähler Hubert Aiwanger will mit seiner Partei im nächsten Bundestag vertreten sein. "Die Freien Wähler werden 2021 in den Bundestag einziehen", sagte Aiwanger der "Bild-Zeitung" (Mittwochsausgabe). Die Partei wolle es deutschlandweit mit drei Direktkandidaten ins Parlament schaffen.

Dabei solle der Fokus auf ostdeutschen Wahlkreisen liegen. "Es gibt mittlerweile ein großes Potenzial für eine bodenständig-vernünftige Kraft der Mitte wie es die Freien Wähler sind", so der stellvertretende bayerische Ministerpräsident. Deshalb werde man mit "bürgernahen Kandidaten in ländlichen Wahlkreisen angreifen. Da, wo der Feuerwehr-Stammtisch noch wichtig ist, holen wir unsere Stimmen", so der Freie-Wähler-Chef weiter. Deutschland brauche eine bürgerliche Koalition, "keine rot-rot-grüne Linksregierung". "Dazu müssen wir auch enttäuschte bürgerliche Wähler in eine koalitionsfähige Partei der Mitte zurückgewinnen. AfD-Stimmen schwächen das bürgerliche Lager und führen zu linken Regierungen", sagte Aiwanger der "Bild-Zeitung".

Foto: über dts Nachrichtenagentur