Freie Sicht - Fahrerassistenzsysteme im Winter

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die vielen Helferlein im Auto nennen sichFahrerassistenzsysteme oder Sensoren. Eis, Schnee und Schmutz könnendie Funktionen aber stören oder sogar verhindern. Marco Chwalekberichtet, wie man sich selber helfen kann, um einen guten Durchblickzu behalten:Sprecher: Für die Sicherheit ist es extrem wichtig, dass sichAutofahrer auf die Fahrerassistenzsysteme verlassen können und immerfreie Sicht haben. TÜV SÜD-Experte Patrick Pöppl erklärt uns, was zutun ist, wenn beispielsweise die Scheibenwischer hektisch reagieren:O-Ton Patrick Pöppl: 11 Sekunden"Oftmals ist nur der Regensensor verdreckt oder verschmutzt. Ersitzt meistens im oberen Drittel der Windschutzscheibe. VorFahrtantritt sollte deshalb darauf geachtet werden, dass er frei vonEis und Schnee ist."Sprecher: Ist man bei winterlichen Bedingungen mit dem Autounterwegs gewesen, kann es zur Störung der Rückfahrkamera kommen.Sollte man dann eine Werkstatt aufsuchen?O-Ton Patrick Pöppl: 20 Sekunden"In der Regel kann der Fahrer den Defekt selbst beheben. Beiunscharfem Bild kann sich eine Salz- oder Schmutzschicht gebildethaben. Dann sollte die Kamera vorsichtig mit einem Tuch gereinigtwerden, damit der Sensor nicht verkratzt wird. Die Kamera kannbeschlagen, wenn das Fahrzeug vom Kalten ins Warme kommt. Das legtsich aber meistens schnell von selbst wieder."Sprecher: Hilfreich ist für viele Autofahrer eine Einparkhilfe,aber was passiert, wenn die verschmutzt ist?O-Ton Patrick Pöppl: 15 Sekunden"Die Einparkhilfe beziehungsweise der Piepser arbeitet in derRegel mit Ultraschall. Eine Eis-oder Schneeschicht kann dieAbstandsmessung verfälschen. Meist wird aber ein zu kleinerWiderstand gemeldet, sodass nichts passieren kann. Auf das sollte mansich aber nicht verlassen."Abmoderationsvorschlag: Gut zu wissen, dass man diese einfachenStörungen auch schnell und unkompliziert selber beheben kann, meintTÜV SÜD.