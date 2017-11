Freie Fahrt an den Börsen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, überraschend positiv haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt auf den Abbruch der Sondierungsgespräche zwischen den vier politischen Parteien CDU/CSU, FDP und Grüne reagiert. Böse Zungen behaupten, die Aktienkurse seien deshalb so deutlich gestiegen, weil die Politik nun für mehrere Monate als Störfaktor an den Börsen ausfallen wird....