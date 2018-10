Freie Berufe in NRW: 2018 plus 7 Prozent bei dualen Ausbildungsverträgen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Bei den Kammern der Freien Berufe in NRW wurden imErhebungszeitraum 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 11.955 neueAusbildungsverträge registriert. Dies ist eine Steigerung gegenüberdem Vorjahreszeitraum um 788 Verträge beziehungsweise 7,06 Prozent.Hanspeter Klein, Vorsitzender des VFB NW: "Die Freien Berufe habenprozentual die höchsten Zuwächse der gesamten Wirtschaft in NRW beiden neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Erfreulich ist, dass invielen Ausbildungsbereichen mehr neue Ausbildungsverträge registriertwurden. Daran zeigt sich nach wie vor die hohe Attraktivität derAusbildung bei den Freien Berufen."Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und VerbandsprofilIn NRW gibt es 264.000 selbstständige Freiberufler. Das entsprichteinem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie inihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 805.804 Erwerbstätige.Darunter fallen 701.920 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,41.016 Auszubildende und 62.868 mitarbeitende,nichtsozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NWvertritt als Dachorganisation 35 Kammern und Verbände der FreienBerufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Grafik-Designer,Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren,Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer undZahnärzte.Pressekontakt:André BusshuvenVerband Freier Berufeim Lande Nordrhein-Westfalen e. V.Tersteegenstr. 940474 DüsseldorfTelefon: 0211 4361799-0Mobil: 0176 64940456Telefax: 0211 4361799-19E-Mail: a.busshuven@vfb-nw.deOriginal-Content von: Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., übermittelt durch news aktuell