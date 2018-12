Freie Ärzteschaft unterstützt bundesweiten Protesttag am 23. Januar 2019 gegen Spahns falsche Rezepte

Essen (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant mit demTerminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) gefährliche Eingriffe indie ambulante Medizin. Die Praxisärzte warnen vor den Auswirkungenund werden ihre Kritik am 23. Januar 2019 mit einem bundesweitenProtesttag zum Ausdruck bringen. Initiiert haben diesen ProtesttagÄrzteverbände in Niedersachsen. Die Freie Ärzteschaft (FÄ) ruftÄrztinnen und Ärzte dazu auf, diesen Protesttag zu unterstützen, sichbei regionalen und lokalen Treffen zu informieren und über dieAuswirkungen des Gesetzes zu diskutieren. "Wir sagen Nein zu falschenRezepten in der Gesundheitspolitik", unterstrich FÄ-VorsitzenderWieland Dietrich am Dienstag in Essen. "Das Gesetz schädigt dieambulante Medizin in Deutschland."Dem Gesetzentwurf zufolge sollen Arzttermine künftig zentral durcheine Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen - auchübers Internet und Smartphone-Apps - vergeben und den freiberuflichenArztpraxen aufgezwungen werden. "Mit der digitalen Terminvergabewerden technikaffine junge Menschen bevorzugt, chronisch Kranke undältere Menschen ohne Technikzugang hingegen benachteiligt",kritisiert Dr. Axel Brunngraber, FÄ-Vize und Mitinitiator desProtesttages. Außerdem ist vorgesehen, dass die Praxisärzte statt wiebisher 20 Stunden künftig 25 Stunden pro Woche Sprechzeit anbietenmüssen. "Anscheinend glaubt der Bundesgesundheitsminister, dass diePraxisärzte zu wenig arbeiten und man ihnen daher weitereArbeitsstunden staatlich verordnen müsse", betont Brunngraber.Des Weiteren sollen Behördenvertreter künftig politisch gesteuertin die Praxiszulassung eingreifen können, ohne dass die Krankenkassenfür neue Arztsitze zusätzlich bezahlen müssten, diese sollen vielmehrvon allen anderen Praxisärzten mitfinanziert werden. Über dieAufnahme einer Psychotherapie sollen künftig vorab externe Gutachterentscheiden. Dadurch werden die Hürden für eine Psychotherapievergrößert.Ärzte und Psychotherapeuten halten den Gesetzentwurf für"Spahnsinn". "Inzwischen gibt es bundesweit massive Kritik an demEntwurf zum TSVG, mehr als 100.000 Personen haben bereits eineOnline-Petition an den Deutschen Bundestag unterzeichnet", berichtetFÄ-Chef Dietrich. "Vor der 2. und 3. Lesung im Bundestag werden Ärzteund Psychotherapeuten daher am 23. Januar 2019 protestieren. Invielen Städten werden ärztliche "Notfallfortbildungen" während dernormalen Sprechstunde stattfinden mit Informationen der Ärzteschaft,ihrer Patienten in den Wartezimmern wie auch der Öffentlichkeit."Denn", so Dietrich, "alle Betroffenen sollten wissen, welcheAuswirkungen das Gesetz haben wird: noch weniger Zeit für wirklichKranke, noch mehr staatlicher Druck und verschärfter Ärztemangel,noch stärkere Rationierung, Milliardeninvestitionen inÜberwachungsstrukturen und dadurch noch weniger Mittel für dietatsächliche Medizin."Informieren Sie sich hier weiter:www.niedergelassene-protestieren.deInformationsmaterial für Patienten und Wartezimmerplakate findenSie hier: www.freie-aerzteschaft.deÜber die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell