Essen (ots) - Die Apotheken wollen tiefer in die Patientenberatungeinsteigen und Sprechstunden etwa zur Rauchentwöhnung, Ernährungs-und Impfberatung anbieten. Darüber kann sich die Freie Ärzteschaft(FÄ) nur wundern. "Präventionsberatung, wie Ärzte und andere dafürqualifizierte Berufsgruppen sie durchführen, ist etwas anderes alsdie Beratung zu Medikamenten in den Apotheken", kommentierteFÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich den Vorstoß des BundesverbandesDeutscher Apothekerverbände (ABDA) am Donnerstag in Essen.Mit solchen Sprechstunden könnten Interessenkonflikte entstehen,da eines der Hauptgeschäfte von Apotheken der Verkauf vonPflegeprodukten, freiverkäuflichen Arzneimitteln undLifestyle-Präparaten sei. "Die Beratungsleistung des Apothekers wirdbereits durch den Gewinn am Verkauf dieser Produkte honoriert",erläutert der FÄ-Chef weiter. "Erstaunlich an dem Vorstoß desABDA-Präsidenten Friedemann Schmidt ist zudem, dass er sich hier indie Tätigkeit von Haus- und Fachärzten einmischen will, während diemeisten Apotheker vor Ort mit ganz anderen Problemen wie demzunehmenden Onlineverkauf von Medikamenten kämpfen und bei derleiVorschlägen dankend abwinken."Dietrich betont weiterhin, dass Gespräche beim Haus- und Facharztim geschützten Raum stattfinden und nicht an einem Verkaufstresen."Das geschützte Gespräch ist ein hohes Gut, in dem sich dasVertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient festigt - dadurch unddurch die Kenntnis des gesamten Patienten wird eine fachlichfundierte Beratung erst möglich." Auch die Forderung des ABDA nachVergütung solcher Apotheken-Sprechstunden aus dem Topf dergesetzlichen Krankenversicherung stößt auf Unverständnis. "DieApotheker", so der FÄ-Chef, "lehnen sich hier weit aus dem Fenster.Wollen sie die gute Koexistenz mit den Ärzten aufkündigen? Dannkönnten Ärzte umgekehrt fordern, in ihren Praxen auch Medikamenteabzugeben und zu verkaufen - was beispielsweise in der Schweiz sogargut funktioniert und den Patienten den Weg in die Apotheke erspart."Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.