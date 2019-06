Freie Ärzteschaft: Sicherheitsprobleme erfordern Kurswechsel für die Digitalpolitik im Gesundheitswesen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Freie Ärzteschaft (FÄ) fühlt sich nach der gemeinsamenPressekonferenz mit Medi Geno Deutschland und dem Freien VerbandDeutscher Zahnärzte, die am Donnerstag in Berlin stattgefunden hat,in ihren Befürchtungen rund um den Anschluss der Praxen an dieTelematik-Infrastuktur (TI) bestätigt. "Das, was wir gestern vonIT-Fachleuten und Juristen, aber auch aus der ärztlichen Praxisgehört haben, sollte alle politisch Verantwortlichen aufrütteln",sagte Dr. Silke Lüder am Freitag in Hamburg. Die stellvertretendeFÄ-Bundesvorsitzende und Hamburger Allgemeinmedizinerin fordert vorallem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, hier dieReißleine zu ziehen."Die Ärzteschaft unterstützt sowohl die Digitalisierung als auchdie moderne Kommunikation", sagt Lüder, "aber eben nur, wenn dieKommunikation der Gesundheitsdaten dezentral erfolgt und sicher ist."Es sei an der Zeit, Konsequenzen aus den bisherigen Pannen bei derTelematik-Infrastruktur zu ziehen. "Alles andere wollen und werdenwir Ärzte nicht verantworten." Obwohl zahlreiche Experten seitMonaten vor den Gefahren durch grobe Sicherheitsmängel bei der TI undsinkende Sicherheitsstandards warnen, setzt der Gesetzgeber seinenKurs fort und investiert weitere Milliarden Euro in veraltete undunsichere Technik. "Damit muss endlich Schluss sein." Lüderbefürwortet ein Moratorium für die gesamte Planung der Telematik imGesundheitswesen, um die Weichen neu zu stellen. Jens Spahn fordertdie FÄ-Vize auf, sein aktuelles Gesetzesvorhaben, das DigitaleVersorgung Gesetz (DVG), zu stoppen."Die Schilderungen der Fachleute und die Diskussion bei derPressekonferenz haben uns einmal mehr vor Augen geführt, dass unsereseit Langem geäußerten Befürchtungen rund um den Datenschutz traurigeRealität sind", sagt Lüder. Teilweise werden augenscheinlich sogarMitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen, die offenbar selbst nichtverstehen, wie die Systeme funktionieren, mit dem Anschluss derArztpraxen an die TI beauftragt. Ärzte und Psychotherapeuten, die aufderen Arbeit vertrauen, "weil wir ja selbst nun mal keineInformatiker sind", erleben hundertfache Systemabstürze. Und dieKosten laufen auch für die Arztpraxen aus dem Ruder. "Ganz zuschweigen von der juristischen Haftung, wenn etwas schiefgeht undPatientendaten gehackt werden", so Lüder. "Dabei sind wir lautStrafgesetzbuch dazu verpflichtet, die ärztliche Schweigepflichteinzuhalten und aufgrund der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet,die Vorgaben zu erfüllen." Wie aber soll das gehen, wenn die Gematiktrotz Aufforderung des Bundesdatenschutzbeauftragten keineDatenschutzfolgeabschätzung für die Telematik-Infrastruktur vornimmt,die dringend geboten ist?Lüder beklagt auch den Ton, der seitens des Gesetzgebers mit demDVG gegenüber den Ärzten angeschlagen wird. Den habe es in dieserForm bisher nicht gegeben. Das Wording des geplanten Gesetzes seieine Missachtung der ärztlichen Freiberuflichkeit. "An vielen Stellenist allein von Zwang und Sanktionen die Rede, der Druck auf dieÄrzteschaft wird noch einmal erhöht", beklagt Lüder. Es gebe kaumnoch Freiwilligkeit für die Praxen und damit "auch kein Recht, übereigene Arbeitsergebnisse wie die gesamte ärztliche Dokumentation zuverfügen. Stattdessen sollen wir gezwungen werden, alles in einerzentralen und nicht kontrollierten e-Akte zur Verfügung zu stellen."Und: "Nur weil die Ärzte sich bisher nicht zu großen Protesten aufder Straße einfinden, heißt das nicht, dass sie ihren Unmut ob derpolitischen Drangsalierung nicht zum Ausdruck bringen", argumentiertLüder. Im Gegenteil: Nach wie vor ist der Prozentsatz jener Ärztehoch, die sich dem zwanghaften Anschluss ihrer Praxen an die TIverweigern - "und zwar ganz egal, welche Honorarabzüge Herr Spahnandroht." Solange die Daten nicht überprüfbar sicher und Ärzte wiePsychotherapeuten in der Haftung sind, "sollten wir eher den Rat derIT-Experten befolgen, die uns auch heute empfohlen haben, den Steckerzu ziehen." Lüder warnt den Gesetzgeber davor, durch immer schärfereSanktionen Ärzte in die innere Emigration zu treiben. "Wenn das soweiter geht, erwägen ältere Kollegen ein vorzeitiges Aufgeben ihrerPraxistätigkeit. Und junge Kollegen sind von der eigenenNiederlassung desillusioniert. Weder das eine noch das andere kannman wollen, denn beides würde den Ärztemangel weiter verschärfen."Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell