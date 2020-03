Freie Ärzteschaft: Schutz von medizinischem Personal und Patienten in Arztpraxen vor Coronaviren besonders bedeutsam

Essen (ots) - Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 hat Deutschland erreicht. DieFreie Ärzteschaft (FÄ) macht darauf aufmerksam, wie wichtig jetzt der Schutz desmedizinischen Personals in den Krankenhäusern und Arztpraxen ist. "Ärztinnen undÄrzte sowie das medizinische Fachpersonal werden gebraucht, damit diezahlreichen 'normalen' Patienten sicher behandelt werden können", sagteFÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich am Montag in Essen. Die Patienten in Klinikenund Praxen seien naturgemäß älter, oft chronisch krank und viele nähmenMedikamente zur Immunsupression. Für die Testung auf COVID-19 - wie dieErkrankung genannt wird - sollte es zentrale regionale Anlaufstellen geben, dievom regulären Praxis- und Krankenhausbetrieb abgekoppelt sind.Personen, die den Verdacht haben, an COVID-19 erkrankt zu sein, sollten sichtelefonisch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der bundesweit gültigenNummer 116 117 wenden oder beim örtlichen Gesundheitsamt anrufen. Dort bekommensie Informationen darüber, wie es weitergeht. Auch könne der behandelnde Haus-oder Facharzt kontaktiert werden, aber zunächst nur telefonisch. "Bitte stehenSie nicht einfach bei Ihrem Haus- oder Facharzt vor der Tür", appelliertDietrich an die Bevölkerung. "In den Arztpraxen sind leider in der Regel keineausreichenden Schutz- und Isolierungsmöglichkeiten vorhanden."Wenn das Personal in den Praxen ausfällt, weil es entweder angesteckt wird oderaufgrund eines Kontakts mit COVID-19-Fällen oder Verdachtsfällen in Quarantänekommt, dann steht es nicht mehr für die medizinische Betreuung der vielenanderen Patienten zur Verfügung. Besonders kritisch wäre, wenn ein Arzt, eineÄrztin oder eine Praxismitarbeiterin sich unerkannt infiziert und dann etwa beieinem Heimbesuch die Infektion weiter in eine Gruppe von Risikopatienten tragenwürde.Die Funktionsfähigkeit der mehr als 100.000 Haus- und Facharztpraxen inDeutschland habe daher hohe Priorität, mahnt der FÄ-Chef. Täglich werden mehrals zwei Millionen Patienten in den kassen- und privatärztlichen Praxenbehandelt. Dietrich macht klar: "Diese Patienten leiden an denunterschiedlichsten Erkrankungen, sie sind zum Teil schwer krank und haben eingeschwächtes Immunsystem - sie müssen besonders vor Infektionen geschütztwerden."Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freienBeruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt heute mehr als 2.000Mitglieder: vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedeneÄrztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologein Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57691/4535622OTS: Freie Ärzteschaft e.V.Original-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell