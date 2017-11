Hamburg (ots) - 15 Jahre Planung, Kosten von mehreren MilliardenEuro und keine Verbesserungen für Patienten und Ärzte in Sicht - dieelektronische Gesundheitskarte (eGK) hat das Zeug, ein noch größererFlop zu werden als der Flughafen Berlin-Brandenburg. So fasst dieFreie Ärzteschaft (FÄ) den Stand des Projekts zusammen. "Wenn dieVerhandler für eine künftige Regierungskoalition verantwortungsvolldarauf blicken, können sie nur zum Ergebnis kommen, dasPleitenprojekt zu beenden und damit ein Schrecken ohne Ende zuverhindern", sagte FÄ-Vizevorsitzende Dr. Silke Lüder am Montag inHamburg.Im Juli 2017 hatte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)den Online-Rollout des Kartenprojekts verkündet, obwohl bis dato keinGerät für die Online-Anbindung zur Verfügung stand. Daher hat dasMinisterium den Zeitpunkt, an dem alle Praxen und Kliniken an dieTelematik-Infrastruktur angeschlossen sein müssen, nun erneutverschoben auf den 31. Dezember 2018. "Es ist", so die HamburgerAllgemeinärztin, "längst überfällig, diesem Projekt den Stecker zuziehen. Wir erwarten, dass die Sondierungsgespräche für eine neueBundesregierung beim Thema Gesundheitspolitik in diese Richtunglaufen."Der Bund der Steuerzahler habe das Projekt wegen massiverGeldverschwendung bereits deutlich kritisiert. Und auch Lüder betont:"Die Bürger zahlen ihre Beiträge zur Krankenversicherung für guteMedizin und nicht für ein Projekt, das in erster Linie der Renditevon IT-Firmen und dem Überwachungsdrang von Politik und Krankenkassendient." Das geplante Versichertenstammdatenmanagement sei eineAufgabe der Krankenkassen, nicht der Arztpraxen. Die Patientenmüssten, wenn es in den Praxen stattfände, mit massiven Verzögerungenim Ablauf und längeren Wartezeiten rechnen. Hinsichtlich dereGK-Funktionen hat die Einführungsorganisation Gematik geradebeschlossen, dass der Notfalldatensatz, die elektronischePatientenakte, Medikationspläne und elektronische Rezepte entgegenbisheriger Versprechen ohne echten Praxistest eingeführt werdensollen. "Das ist ein Skandal ohnegleichen. Den Patienten kann dassogar schaden", erläutert FÄ-Vize Lüder.Allen Arztpraxen empfiehlt die Freie Ärzteschaft, sich mitBestellungen von Geräten für die Online-Anbindung weiterzurückzuhalten. Der augenblicklich einzige Anbieter mache zwar massivWerbung und kündige an, dass seine Geräte in Kürze auf den Marktkämen. "Das sollte man aber erst mal in Ruhe abwarten", betont Lüder.Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:Tel.: 0176 49963803,E-Mail: presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell