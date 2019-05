Freie Ärzteschaft: Informationelle Selbstbestimmung und Schweigepflicht sind nicht verhandelbare Grundrechte

Münster (ots) - Am morgigen Dienstag wird in Münster der DeutscheÄrztetag eröffnet. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirdsich mit einer Rede an die Ärzte wenden. Die Freie Ärzteschaft (FÄ)kritisiert deutlich die Politik aus seinem Ministerium: "Derzeitdroht die Gefahr, dass sowohl die ärztliche Schweigepflicht als auchdas Grundrecht der Patienten auf informationelle Selbstbestimmungabgeschafft werden", sagte FÄ-Vizevorsitzende Dr. Silke Lüder amMontag in Münster. Im Eiltempo beschneide Spahn alleSicherheitsansprüche, die in den vergangenen 15 Jahren zum Projekt"elektronische Gesundheitskarte" (eGK) verkündet wurden.Die geplante elektronische Patientenakte (ePA) mit Zugriff durchunsichere Smartphone-Apps erfüllt aus Sicht des Datenschutzes nichtdie nötigen Kriterien für den Schutz der Medizindaten. "Zudem wurdegerade veröffentlicht", erläutert Lüder weiter, "dass die Patientennach dem Rollout der ePA 2021 zunächst nicht entscheiden können,welche Daten jemand einsehen kann - es gilt das Prinzip 'alles odernichts'". Demnach könnte beispielsweise der Physiotherapeut, dem einePatientin Zugriff auf ihre ePA gewährt, auch sehen, wenn diePatientin gerade einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat."Damit hat sich die Akzeptanz dieser ePA durch Patienten und Ärztefast schon erledigt und der Minister könnte zum Totengräber seinereigenen Pläne werden", so die FÄ-Vize.Alle Gesetzesänderungen aus dem Haus Spahn atmeten den Geist derRepression. Ärzte würden mit Strafzahlungen bedroht, die beiNichtnutzung der unsicheren ePA weiter steigen sollen. Die Klinikensollen Strafe zahlen, wenn sie sich nicht an dieTelematik-Infrastruktur anschließen. Auch die Krankenkassen willSpahn mit Strafzahlungen belegen, falls sie bis 2021 keine ePA nachseinen Vorlagen realisiert haben."Bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages 2018 in Erfurt hatHerr Spahn bekundet, dass er nicht gegen die Ärzteschaft regierenwolle", erinnert Wieland Dietrich, der Vorsitzende der FÄ. "DieRealität sieht nun ganz anders aus: Der Minister regiert gegen alle'frontline worker' im Gesundheitswesen." Diese Politik werde jedochkurz- oder mittelfristig scheitern. "Wir erwarten von der Ärzteschaftbeim Deutschen Ärztetag ein deutliches Signal gegen dieseRepressionspolitik."Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.de, Tel.: 0176 49963803V .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell