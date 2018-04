Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Essen (ots) - Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank wittertMorgenluft: Mit neuen Geschäftsmodellen wie etwa "Franchise-Praxen"will sie sich Berichten zufolge direkt in den Gesundheitsmarkteinklinken. Die Freie Ärzteschaft (FÄ) kann sich darüber nur wundern:"Die Apobank besitzt weder medizinische Kompetenz noch ist sie zurvertragsärztlichen Versorgung ermächtigt", sagte FÄ-VorsitzenderWieland Dietrich am Montag in Essen.Besonders befremdlich findet Dietrich zudem das angedachteFranchise-Modell, wie es etwa Fast-Food- und Coffee-Shop-Kettenbetreiben. "Arztpraxen sind nicht McDonald's oder Starbucks." Dassdie Apobank auf solche Geschäftsideen komme, liege vermutlich auchdaran, dass sie aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Einsichten inPraxisfinanzierungen feststelle, dass die wirtschaftlichenSchwierigkeiten zunehmen und es immer schwerer wird, Nachfolger fürPraxen zu finden.Doch nicht nur das: Der Ideenvorstoß der Apobank sei auch einAffront gegen die ärztliche Unabhängigkeit und die zunehmendkritische Diskussion in der Ärzteschaft über die Kommerzialisierungim Gesundheitswesen. Auf den jüngsten Deutschen Ärztetagen sei sehrdeutlich geworden, dass Renditeorientierung und ökonomischeFremdbestimmung in der Medizin nichts zu suchen hätten. "DieApobank", betont Dietrich, "konterkariert damit ärztliche Interessenund träte mit eigenen Praxen oder MVZ in Konkurrenz zu ihren Kunden."Die Freie Ärzteschaft fordert daher ärztliche Mandatsträger imAufsichtsrat der Apobank auf, sich aus ihrer Tätigkeit für die Bankzurückzuziehen, sollte diese derartige Geschäftsideenweiterverfolgen. Auch alle Ärzte seien aufgerufen, ihreGeschäftsbeziehungen mit der Apobank zu prüfen. "AlsKapitalunternehmen würde die Apobank mit eigenen Praxen oder MVZeinen unfairen Wettbewerb anstoßen", betont der FÄ-Chef. "Zudemwürden dem Kapitalmarkt Tür und Tor geöffnet, denn dann könnten auchandere Banken sich in den Gesundheitsmarkt einmischen - das dürfenwir nicht zulassen."Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:Tel.: 0176 49963803, E-Mail: presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell