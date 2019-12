Frei: Wir brauchen ein neues Verfahren zur Einstufung sicherer Herkunftsstaaten

Berlin (ots) - Bundesratsblockade der Grünen überwindenDas Bundeskabinett hat heute dem zweiten Bericht zur Überprüfung derVoraussetzungen zur Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten zugestimmt. Dazuerklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Thorsten Frei:"Der Bericht unterstreicht den Erfolg des Konzepts der sicherenHerkunftsstaaten. Die Zahl der Asylanträge aus diesen Staaten ist imBetrachtungszeitraums von Juli 2017 bis September 2019 weiter deutlichzurückgegangen. Zum Teil war der Rückgang sogar drastisch. Zudem gibt diepolitische Entwicklung in den betroffenen Ländern keine Anhaltspunkte dafür,ihre Einstufung als sichere Herkunftsstaaten zurückzunehmen.Obwohl das Konzept erfolgreich ist, blockieren die Grünen seit 2016 im Bundesratdie Einstufung weiterer Staaten mit verschwindend geringen Anerkennungsquotenbei Asylanträgen. Wir sollten deshalb das Einstufungsverfahren auf eine neuerechtliche Grundlage stellen und künftig zwischen großen und kleinen sicherenHerkunftsstaaten unterscheiden. Die Grünen wären damit aus demGesetzgebungsverfahren heraus.In einem gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren zur Einstufung eines Staates wirdder Staat sowohl im Sinne des Grundgesetzes als auch im Sinne der europäischenAsylverfahrensrichtlinie als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. DerZustimmungszwang des Bundesrats wird ausschließlich durch unser nationalesGrundrecht ausgelöst, das in der Anerkennungspraxis jedoch bedeutungslos ist,weil sich auf dieses Grundrechtdarauf seit den 1990er Jahren nicht mehr berufenkann, wer über einen Staat der Europäischen Union oder einen sicheren Drittstaateinreist. Nur 1,1 Prozent aller Antragsteller wurde in diesem Jahr einSchutztitel auf der Grundlage von Artikel 16a Grundgesetz gewährt. Wir solltendeshalb auf die "nationale" Einstufung verzichten und allein die Möglichkeit desEuroparechts nutzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4472827OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell