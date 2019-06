Frei/Winkelmeier-Becker: Wohnungseigentumsrecht zügig reformieren

Berlin (ots) - Justizministerium muss Reformarbeiten in Umsetzungdes Koalitionsvertrags schnell zum Abschluss bringenEine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Federführung desBundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz erarbeitetderzeit Vorschläge zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes. Damitsollen Eigentümergemeinschaften unter anderem leichter Beschlüsse zurBarrierefreiheit, zur energetischen Sanierung, zur Förderung derElektromobilität oder zum Einbruchsschutz fassen können. DerArbeitsgruppenbericht wird zum Sommer erwartet. Dazu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Thorsten Frei, und die rechtspolitische Sprecherin,Elisabeth Winkelmeier-Becker:Thorsten Frei: "Für uns als Unionsfraktion ist es ein wichtigesAnliegen, dass Eigentümergemeinschaften handlungsfähiger werden.Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, dass dasWohnungseigentumsrecht reformiert werden muss. In Zukunft sollen dieEigentümergemeinschaften auf diese Weise leichter Beschlüsse fassenkönnen, etwa um Häuser einbruchssicher zu machen, um Energie zusparen, um Barrieren für gehbehinderte Menschen zu beseitigen oder umden Bewohnern den Zugang zu Versorgungsstationen für Elektroautos zuerleichtern. Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe aus Vertretern desBundesjustizministeriums und einiger Bundesländer Reformvorschläge.Wir erwarten, dass diese Vorschläge zügig zu einem Abschluss gebrachtund echte Erleichterungen für die Wohnungseigentümer vorgelegtwerden. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutzmuss hier dringend vor der Sommerpause liefern."Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Wir brauchen dringend eineumfassende Reform des hoffnungslos veraltetenWohnungseigentumsgesetzes, um die Eigentümergemeinschaftenhandlungsfähiger zu machen. Die Dringlichkeit ergibt sich aus derTatsache, dass sich etwa jede fünfte Wohnung in Deutschland in einemHaus mit Eigentumswohnungen befindet. Dabei leisten gerade privateWohnungseigentümer einen wichtigen Beitrag bei der Bereitstellung vonWohnraum. Ein klares und eindeutiges WEG ist auch ein bedeutsamerBeitrag zum Verbraucherschutz. Wichtig ist uns auch eineHarmonisierung von Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht. Wirerwarten, dass uns die hoffentlich bald vorliegenden Ergebnisse derArbeitsgruppe eine gute Arbeitsgrundlage bieten werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell