Frei: Union stärkt Attraktivität des Öffentlichen Dienstes

Berlin (ots) - Ein starker Staat braucht einen starkenöffentlichen Dienst: Zulagen für Sicherheitskräfte des Bundes werdendeutlich erhöhtDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Entwurf einesBesoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG) beschlossen.Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag für Innen und Recht, Thorsten Frei:"Wir wollen, dass auch in Zukunft die besten Köpfe für unser Landarbeiten. Der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben. Dazu müssenwir die Rahmenbedingungen an eine Reihe von Anforderungen, nichtzuletzt an den sich verschärfenden Fachkräftemangel anpassen. Mit derim Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz vorgesehenen Erhöhungzahlreicher Zulagen, den Verbesserungen bei der Personalgewinnung undPersonalbindung, der Stärkung der Attraktivität für Anwärter, denVerbesserungen bei der Auslandsbesoldung und der Leistungsbesoldungmachen wir einen großen Schritt nach vorn.Das BesStMG zielt mit der Erhöhung der Polizeizulage um 40Prozent, der Anhebung der Sicherheitszulagen für dieNachrichtendienste und den Verbesserungen für Beamte desBundeskriminalamtes insbesondere auch auf die Stärkung derSicherheitskräfte des Bundes. Sie leisten jeden Tag, oftmals unterschweren Bedingungen und unter Einsatz ihres Lebens,Außergewöhnliches für unsere Gesellschaft und unser Land. Sie habenunseren ganz großen Respekt verdient, und das findet seinen Ausdruckauch in dem heute vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf."