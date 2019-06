Frei/Gröhe: Einwanderung von Fachkräften fördern, illegale Migration begrenzen

Berlin (ots) - Bundestag beschließt umfassendes Gesetzgebungswerkim Bereich Asyl und MigrationAm heutigen Freitag verabschiedet der Deutsche Bundestag insgesamtsieben Einzelgesetze, mit denen die Einwanderung von Fachkräftenerleichtert und die illegale Migration begrenzt werden. Dazu erklärender stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag für Innen und Recht, Thorsten Frei, sowie derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag für Arbeit und Soziales, Hermann Gröhe:Thorsten Frei: "Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafftDeutschland einen neuen Rahmen für die Zuwanderung von dringendbenötigten Fachkräften. Erstmals wird der deutsche Arbeitsmarkt fürFachkräfte mit beruflicher Ausbildung umfassend geöffnet. EinArbeitsplatz und eine Qualifikation nach deutschen Standards bleibendabei aber entscheidende Voraussetzungen. Eine Zuwanderung in diesozialen Sicherungssysteme wird es mit CDU und CSU nicht geben.Bei der Ausgestaltung des neuen Zuwanderungsrechts haben wir aufeine scharfe Trennung zwischen Asyl- und Erwerbsmigration geachtet.Zu einer überzeugenden Migrationsgesetzgebung gehört für uns nichtallein die Förderung der Zuwanderung von Fachkräften, sondernzwingend auch die klare Begrenzung der illegalen Migration. Deshalbschärfen wir mit Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft die Instrumente,um die Ausreise abgelehnter Asylbewerber durchzusetzen. Wir erhöhenden Druck auf Identitätstäuscher sowie Mitwirkungsverweigerer undkürzen Leistungen für Migranten, die bereits in einem anderenEU-Staat Asyl beantragt haben oder dort als schutzbedürftig anerkanntworden sind".Hermann Gröhe: "Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz stärkt denWirtschaftsstandort Deutschland und damit Wohlstand und sozialeSicherheit in unserem Land. Denn schon heute ist FachkräftemangelWachstumsbremse Nr. 1 in vielen Regionen. Dass künftig nicht nurAkademiker, sondern auch beruflich qualifizierte Fachkräfte ausStaaten außerhalb der EU einen Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschlanderhalten, ist ein echter Durchbruch. Dass sie dabei nicht nur übereine entsprechende Befähigung und einen Arbeitsplatz, sondern auchüber deutsche Sprachkenntnisse verfügen müssen, zeigt, dass wir ausden Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Denn guteDeutschkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung für einenErfolg auf dem Arbeitsmarkt.Es kommt nun entscheidend darauf an, dass die Wirtschaft inunserem Land die neuen Möglichkeiten der Fachkräfteeinwanderungnutzt. Dabei ist es Aufgabe der Politik, die Gewinnung der dringendbenötigten Fachkräfte zu unterstützen. Dazu gehören Anstrengungen zurschnelleren Prüfung und Anerkennung von ausländischenBerufsabschlüssen, die bessere Beratung interessierter Fachkräfte undgerade kleinerer und mittelständischer Unternehmen sowie mehrMöglichkeiten zum Erwerb der deutschen Sprache im Ausland.Unser gemeinsames Ziel muss es sein, Deutschland iminternationalen Wettbewerb um gute Leute zu stärken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell