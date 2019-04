Frei: Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung zeigen: Unsere Politik wirkt

Berlin (ots) - Polizei braucht zusätzlicheAufklärungsmöglichkeiten beim WohnungseinbruchdiebstahlBundesinnenminister Horst Seehofer hat am heutigen Dienstag diePolizeiliche Kriminalstatistik 2018 vorgestellt. Dazu erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Thorsten Frei:"Es zahlt sich aus, dass die Union die Innere Sicherheit insZentrum der Politik gerückt und im Bundeshaushalt zu einemInvestitionsschwerpunkt gemacht hat. Doch die erneut gesunkene Zahlder registrierten Straftaten ist uns kein Grund zur Entwarnung. Sieist uns - gerade auch mit Blick die Ergebnisse derBevölkerungsbefragung zur Kriminalitätswahrnehmung - vor allemAnsporn. CDU und CSU werden die Hände nicht in den Schoß legen undzügig die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen für mehrSicherheit umsetzen. Dazu zählt insbesondere der Pakt für denRechtsstaat mit weiteren 15.000 Polizisten im Bund und den Ländern.Besonders erfreulich ist der erneute deutliche Rückgang beimWohnungseinbruchdiebstahl. Den Kampf gegen die Einbruchskriminalitäthaben wir im Bund in den letzten Jahren mit einem umfangreichenMaßnahmenpaket geführt: Mehr Polizei, härtere Strafen, zusätzlicheErmittlungsbefugnisse und die Auflage eines Förderprogramms in Höhevon 65 Millionen Euro, mit dem wir den Einbau einbruchshemmenderTüren und Fenster fördern. All das zeigt inzwischen deutlich Wirkung.Dort, wo noch Regelungslücken bestehen, dürfen wir aber nicht untätigbleiben: Wir wollen sicherstellen, dass die Ermittlungsbehördenkünftig bei Verdacht eines Einbruchdiebstahls in eine Privatwohnungdie Telekommunikation überwachen und aufzeichnen können".Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell