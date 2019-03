Frei: Elysium-Urteil - Wichtiges Signal im Kampf gegen Kinderpornographie

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Gesetzgeber muss jetzt handeln - Unionsfraktiongeht mit Positionspapier in VorlageZu dem am heutigen Donnerstag in Limburg/Hessen gefällten Urteilgegen die Haupttäter der so genannten Elysium-Plattform erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Thorsten Frei:"Das heutige Urteil gegen die Betreiber der Plattform ´Elysium´ist ein wichtiges Signal im Kampf gegen Kinderpornographie. Zwarliegt das Urteil noch nicht im Wortlaut vor. Schon jetzt können wiraber erkennen, dass wir als Gesetzgeber dringend tätig werden müssen,um gerade dann, wenn den Schwächsten unserer Gesellschaft, denKindern, so erschreckendes Unrecht geschieht, besser solche Tatenverhindern, aufklären und ahnden zu können.Derzeit erhalten wir Hinweise auf kriminelle Plattformen wie´Elysium´ zumeist aus dem Ausland. Der Strafrahmen für den Besitz vonKinderpornographie liegt unter dem für den Diebstahl, und wegen derzur Zeit ausgesetzten Vorratsdatenspeicherung konnten 2017 rund 8.400Hinweise auf Kinderpornographie nicht weiter verfolgt werden. DieserBefund ist für uns nicht akzeptabel, denn: Der Datenschutz darf nichtüber dem Kinderschutz stehen! Um hier Abhilfe zu schaffen, habenmeine Kollegin, die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Fraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker und ich, mit denKolleginnen und Kollegen der Familienpolitik im Februar einumfassendes Konzept zur Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbraucherarbeitet. So müssen aus unserer Sicht Service Provider verpflichtetwerden, Verdachtsfälle auf Kinderpornographie zu melden. Wir müssenzudem so bald wie möglich sicherstellen, dass auch der Versuch dersexuellen Kontaktaufnahme zu Kindern, das ´Cybergrooming´ unterStrafe gestellt wird. Dies sieht auch schon der Koalitionsvertragvor.Des Weiteren müssen wir sicherstellen, dass Verbindungsdatenkünftig wieder zur Ermittlung von Pädokriminellen genutzt werdenkönnen. Wir müssen einen neuen Straftatbestand schaffen, der dasBetreiben von Handelsplattformen oder Servern im Darknet, die derBegehung von Straftaten dienen, erfasst. Und nicht zuletzt müssen wirden Strafrahmen für den Besitz von Kinderpornographie erhöhen. Füralle diese Maßnahmen werden wir in Kürze das Gespräch mit unseremKoalitionspartner suchen. Wir sind zuversichtlich, dass auch dasBundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hier einengenauso dringlichen Handlungsbedarf sieht wie wir."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell