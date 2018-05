Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 11. Mai 2018 um 10 Uhr, kehrt die Fregatte"Sachsen" in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurück. Über 120ereignisreiche Einsatztage bei EUNAVFORMED Operation "Sophia" liegenhinter Besatzung und Schiff. In dieser Zeit wurden über 20.000Seemeilen zurückgelegt und 403 Menschen aus Seenot gerettet. Kurznach dem Jahreswechsel hatte die Fregatte "Sachsen" Wilhelmshaven inRichtung Mittelmeer verlassen. Der Kommandant, Fregattenkapitän MirkoWilcken (43), blickt stolz auf die Leistungen seiner Besatzung imEinsatz zurück: "Wir haben einen wertvollen Beitrag zur Sicherheitund Stabilität in der Region geleistet. Die durchweg hohe Einsatz-und Leistungsbereitschaft meiner Soldatinnen und Soldaten erfüllenmich mit Stolz. Gemeinsam haben wir viel erlebt und geschafft - nunfreuen wir uns auf ein Wiedersehen mit unseren Lieben in der Heimat!"Trotz der bereits vorhandenen Einsatzerfahrungen der "Sachsen" werdendie Männer und Frauen diesen Mittelmeereinsatz nicht so schnellvergessen. "Gerade die Rettung der in Not geratenen Personen aufhoher See war ein besonders prägendes Erlebnis", so der Kommandant."Ein besonderes Highlight war die ausgesprochen gewinnbringendeZusammenarbeit mit den eingeschifften Spezialisten - unter anderemeinem Boardingteam aus der Slowakei. Wir haben uns als eine Besatzungsehr zügig zusammengeschlossen und viel voneinander gelernt", fährter weiter fort. Nach der langen Abwesenheit freuen sich alleBesatzungsmitglieder auf die Rückkehr und die gemeinsame Zeit mitihren Angehörigen, bevor es in vier Wochen wieder heißt: "Schiffklarmachen zum Auslaufen". Dann wird das Schiff an einemFlugkörperschießen vor Norwegen teilnehmen.Hinweise für die Presse:Medienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Sachsen' kehrtnach über 20.000 Seemeilen aus der Operation 'Sophia' zurück"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Freitag, den 11. Mai 2018. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Mittwoch, den 09. Mai 2018, 14.00 Uhr beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell