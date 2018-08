Wilhelmshaven (ots) -Die Fregatte "Lübeck" verlässt am 6. August 2018 gegen 10 Uhrihren Heimathafen, um in der Ägäis Teil des Verbandes "Standing NatoMaritime Group 2" (SNMG 2) zu werden. Die Fregatte "Lübeck" hattesich seit Anfang des Jahres auf Seefahrten und Ausbildungsabschnittensowie der Teilnahme an der NATO Großübung "Joint Warrior" auf denEinsatz vorbereitet. Der Kommandant des Schiffes, FregattenkapitänChristoph Sallermann (44), freut sich darauf, mit seiner Besatzungeinen Beitrag als Teil des NATO-Verbandes zu leisten: "Bereits imletzten Jahr hat die Fregatte 'Lübeck' die Aufgabe einesFührungsschiffes mit einem zusätzlichen an Bord befindlichen NATOStab erfolgreich gemeistert. Die Zusammenarbeit und der Austausch mitAngehörigen unserer Partnernationen wird sicherlich erneut eineBereicherung für die Besatzung der Fregatte 'Lübeck' sein und somiteins der Highlights des Einsatzes darstellen." Die Fregatte "Lübeck"wird gegen Ende Dezember in Wilhelmshaven zurückerwartet.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Lübeck' läuft zurSNMG 2 aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierungwird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Montag, den 6. August 2018. Eintreffen bis spätestens 08.50 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 3. August 2018, 13.00Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2Telefon: +49 (0) 4421-68-5800/5801Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell