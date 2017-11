Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 10. November 2017 um 10 Uhr, kehrt die Fregatte"Lübeck" aus dem Mittelmeer zurück. Die rund 200 Frauen und Männerder "Lübeck" waren rund drei Monate Teil der Standing NATO MaritimeGroup 2."Wir haben gemeinsam mit den anderen Schiffen und Booten der NATO,Griechenlands, der Türkei und der europäischen GrenzschutzagenturFRONTEX in dem engen Seegebiet zwischen dem türkischen Festland undden griechischen Inseln patrouilliert", so der Kommandant derFregatte "Lübeck", Fregattenkapitän Matthias Schmitt (42). DerAuftrag der Fregatte "Lübeck" war die Seeraumüberwachung, umFlüchtlingsbewegungen zu erkennen und an die zuständigenGrenzschutzbehörden zu melden. "Mein Dank gilt wieder einmal meinemgesamten Team Fregatte 'Lübeck': für mehr als 700 Stunden Patrouille,60 Tage als Flaggschiff und drei Monate professionelles undmotiviertes Arbeiten in See", so der Kommandant.Nun freuen sich die Männer und Frauen der Besatzung darauf, nachdrei Monaten wieder ihre Familien in die Arme schließen zu können.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Lübeck' kehrtnach mehr als 700 Stunden Patrouille aus dem Mittelmeer zurück"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Freitag, den 10. November 2017. Eintreffen bis spätestens 9.30Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 9.November 2017, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell