Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 21. Dezember 2018 um 10 Uhr, wird die Fregatte"Lübeck" nach mehr als 27.000 gefahrenen Seemeilen und 1.827 StundenSeeraumüberwachung in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückkehren.Pünktlich zum Weihnachtsfest werden die Marinesoldaten von ihrenAngehörigen auf der Pier begrüßt.Die "Lübeck" war seit August im NATO Verband Standing NATOMaritime Group 2 (SNMG 2) im Mittelmeer unterwegs und wurde nun vomEinsatzgruppenversorger "Bonn" abgelöst. Die Zusammenarbeit, derAustausch und die Integration des internationalen Stabes an Bord wareine Bereicherung und Erfahrung in der multinationalen Kooperationfür die gesamte Besatzung."Mit dem Abschluss unserer Entsendung ins Mittelmeer endet einforderndes und vielseitiges Jahr für die Besatzung der Fregatte'Lübeck'. Ich freue mich, meine Besatzungsmitglieder wohlbehaltenwieder in die Hände ihrer Familien zu übergeben. Nach demwohlverdienten Urlaub sehen wir im neuen Jahr weiterenHerausforderungen entgegen", so der Kommandant, FregattenkapitänChristoph Sallermann (44).Hintergrundinformationen zur Standing NATO Maritime Group 2Die NATO unterhält zurzeit vier ständige maritime Einsatzverbände.Diese Verbände sind alle Teil der NATO und international besetzt. DieStanding NATO Maritime Group 2 ist einer dieser Verbände.Die heutige Standing NATO Maritime Group 2 wurde 1992 unter demNamen STANAVFORMED gegründet. Der Verband operiert vor allem imMittelmeer, kann bei Bedarf aber sofort in andere Krisengebieteverlegt und dort eingesetzt werden. Seine Aufgabe ist es, die Seewegeim Mittelmeer zu überwachen und zu sichern. Über das Mittelmeer sinddrei Kontinente miteinander verbunden. Damit und vor allem mit seinenAusgängen, der Meerenge von Gibraltar auf der westlichen sowie demSuezkanal auf der östlichen Seite, spielt es eine Schlüsselrolle imweltweiten Seeverkehr. Zudem sorgt der Verband durch seine Präsenzund verschiedene Kontrollmaßnahmen für die Sicherheit derKüstengewässer vor den Krisengebieten Nordafrikas und des NahenOstens.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Lübeck' kehrtnach 138 Tagen im Mittelmeer zum Weihnachtsfest zurück" eingeladen.Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitigeAnmeldung gebeten.Termin:Freitag, den 21. Dezember 2018. Eintreffen bis spätestens 09.30Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Donnerstag, den 20. Dezember 2018, 14 Uhr, beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.