Fregatte Hamburg zeigt Präsenz im Indo-Pazifischen Raum (FOTO)

Rostock (ots) - Am Donnerstag, den 7. Mai 2020, begibt sich die Fregatte"Hamburg" auf große Reise. Für den Kommandanten Christian Herrmann (43) undseine Besatzung stehen fordernde Monate bevor. Das Schiff der Deutschen Marinewar bis Ende Januar Teil des NATO-Verbandes Standing Nato Maritime Group 2(SNMG2) in der Ägäis.Die Einsatznachbereitungen gehen nahtlos in die Vorbereitungen für die kommendeSeefahrt über. Denn nach dem Auslaufen aus dem Heimatstützpunkt Wilhelmshavenwird die Fregatte dem Hamburger Hafengeburtstag vom 8. bis 10. Mai 2020 alsFlaggschiff beiwohnen. Danach tritt die Einheit die Reise zum FlugkörperschießenRichtung Norwegen an.Im Anschluss erwartet die Crew eine fünfmonatige Auslandsausbildungsreise um denhalben Globus. Diese umfasst insbesondere die Teilnahme am Indian Ocean NavalSymposium (IONS unter französischer Führung) in Réunion Ende Juni. IONS umfasst23 Nationen, die dauerhaft Gebiete halten, die im Indischen Ozean anstoßen oderliegen, und 9 Beobachternationen. Deutschland hat hierbei eine Beobachterrolle.Nach der Teilnahme am IONS fügt sich die Fregatte in das Deutsch-FranzösischeManöver DEFRAM ein. Dort wird die Zusammenarbeit mit der französischen Marinetrainiert bzw. gefestigt. Nach Beendigung des Verbandes macht sich die "Hamburg"auf den Weg Richtung Australien und wird voraussichtlich von dort ausverschiedene Häfen im Indischen Ozean besuchen. Neben den Hafenbesuchen sindjeweils Übungsabschnitte mit den Marinen der jeweiligen Gastländer geplant.HintergrundinformationenDas Indian Ocean Naval Symposium, allgemein bekannt als IONS, ist ein Forum zurVerbesserung der maritimen Zusammenarbeit zwischen den Küstenstaaten der Regionindischer Ozean. Das Forum trägt zur Erhaltung friedlicher Beziehungen zwischenden Nationen bei und ist daher entscheidend für den Aufbau einer effektivenmaritimen Sicherheitsarchitektur in der Region des Indischen Ozeans und ist auchvon grundlegender Bedeutung für unseren kollektiven Wohlstand. Das ersteIONS-Seminar wurde 2008 von der indischen Marine abgehalten.