Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 06. September 2019 um 10 Uhr, läuft die Fregatte"Hamburg" in Richtung Ägäis aus und löst dort die Fregatte "Hessen"in der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) ab. Für fünf Monateleisten Besatzung und Schiff dann ihren Beitrag zur Erfüllung desAuftrages vor Ort. Die Fregatte "Hessen" war vor fast sechs Monatenin Richtung Mittelmeer aufgebrochen. Sie wird nun nach der Übergabein Souda auf Kreta die wohlverdiente Heimreise antreten und EndeSeptember in Wilhelmsaven zurückerwartet."Mit dem heutigen Auslaufen beginnt der Teil der Betriebsperiodezwischen den planmäßigen Werftliegezeiten, auf den wir das letzteJahr mit aller Kraft und Fokussierung im Einsatzausbildungsprogrammhingearbeitet haben", erklärt Fregattenkapitän Christian Herrmann(43), Kommandant der Fregatte "Hamburg". Weiter sagt er: "Die Männerund Frauen der 'Hamburg' sind gut ausgebildet, hoch motiviert undadäquat ausgerüstet, um den vor uns liegenden Auftrag als Teil derSNMG 2 zu erfüllen. Dieser führt uns in die Ägäis, um einen Beitragzur Erstellung eines Lagebilds für die griechische und türkischeKüstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur 'Frontex' zuleisten. Wir freuen uns auf das vor uns Liegende und wissen unsereFamilien und Freunde in Gedanken bei uns."Anfang Februar wird die Fregatte "Hamburg" in Wilhelmshavenzurückerwartet.Informationen zur Standing NATO Maritime Group 2Seit Februar 2016 trägt die NATO zur Erstellung eines Lagebildsfür die griechische und türkische Küstenwache sowie die europäischeGrenzschutzagentur FRONTEX in der Ägäis bei. Ziel des Einsatzes istes, den Informationsaustausch und Reaktionszeiten zu verbessern,damit nationale Behörden gegen Schlepper und ihre Netzwerke vorgehenkönnen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Die Fregatte 'Hamburg'verlässt Wilhelmshaven in Richtung Ägäis" eingeladen. Für die weitereAusplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin:Freitag, den 06. September 2019. Eintreffen bis spätestens 09:30Uhr an der Hauptwache. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 05. September 2019,15:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell