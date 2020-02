Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag, den 8. Februar 2020 um 12 Uhr, kehrt dieFregatte "Hamburg" aus der Ägäis zurück. Dort war das Schiff der Klasse F124Teil des NATO-Verbandes Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2).Während der vergangenen Monate über Weihnachten und Silvester stand dermilitärische Auftrag in der Ägäis im Fokus des Handelns. Das Schiff und dieBesatzung haben ihren Beitrag zur Unterstützung in der Flüchtlings- undMigrationskrise geleistet. Außerdem wurden mehrere Übungen und Manöver mitNato-Partnern durchgeführt, um die Zusammenarbeit im Bündnis zu stärken."Wir haben in den letzten fünf Monaten dazu beigetragen, in mindestens 30 Fällenteilweise sehr voll besetzte Flüchtlingsboote sicher an Land zu begleiten.Darauf kann die Besatzung sehr stolz sein. Jetzt freuen wir uns allerdings alleauf die Rückkehr zu unseren Lieben in der Heimat - und vielleicht darf der einoder andere ja auch noch Weihnachtsgeschenke öffnen", so der Kommandant,Fregattenkapitän Christian Herrmann (43).Nach der Rückkehr aus der Ägäis wird die Besatzung zunächst in eine mehrwöchigeEinsatznachbereitung übergehen. Die Vorbereitungen für die kommenden Seefahrtenwerden allerdings nicht lange auf sich warten lassen. Bereits Anfang Mai 2020wird die "Hamburg" wieder in See stechen, um als Flaggschiff am HamburgerHafengeburtstag teilzunehmen und von dort direkt in Richtung Norwegen zumFlugkörperschießen auszulaufen.Nun freuen sich die Soldatinnen und Soldaten nach dem langen Einsatz überWeihnachten und den Jahreswechsel auf die erste Zeit mit ihren Familien undAngehörigen im Jahr 2020.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Hamburg' kehrt nach 28.500gefahrenen Seemeilen vom Einsatz aus der Ägäis zurück" eingeladen. Für dieweitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Samstag, den 8. Februar 2020. Eintreffen bis spätestens 11.30 Uhr. Ein spätererEinlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bisFreitag, den 7. Februar 2020, 10 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unterder Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67428/4512237OTS: Presse- und Informationszentrum MarineOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell