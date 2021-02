Freewallet: Verteidigt selbst gehostete Geldbörsen nach Elon Musk Kritik!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Freewallet, eine “Multi-Cryptocurrency”-Wallet mit über 3,5 Millionen Nutzern, sagte, dass der Elon Musk-Vorfall für das Unternehmen “erschütternd” war.

Was passiert ist: Der Gründer und CEO von Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA), Elon Musk, kritisierte die Wallet, indem er am 10. Februar twitterte: “Ihre App ist scheiße”.

Ihre App saugt-

Elon Musk (@elonmusk) Februar 10, 2021

Er fügte weiter hinzu: “Jede Krypto-Wallet, die Ihnen nicht Ihre privaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung