Freeport-mcmoran: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

An der Börse New York notiert die Aktie Freeport-mcmoran am 25.07.2020, 08:28 Uhr, mit dem Kurs von 13.12 USD. Die Aktie der Freeport-mcmoran wird dem Segment "Materialien" zugeordnet.

Die Aussichten für Freeport-mcmoran haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Freeport-mcmoran beläuft sich mittlerweile auf 10,49 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,12 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,07 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,39 USD. Somit ist die Aktie mit +15,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Freeport-mcmoran gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 46,51 insgesamt 31 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 35,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Freeport-mcmoran-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 14 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 6,71 Prozent erzielen, da sie derzeit 13,12 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Freeport-mcmoran?

Wie wird sich Freeport-mcmoran nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Freeport-mcmoran Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Freeport-mcmoran Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken