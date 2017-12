Freeport McMoRan: Der Stand der Dinge und Ausblick!

Lieber Leser,

die Freeport McMoRan Aktie kann gegen Ende des Jahres noch ein Stück weiter steigen, nachdem eine Einigung zwischen der indonesischen Regierung und dem Unternehmen immer deutlicher wurde. Der Disput über die Bewertung der Anteile an der Grasberg-Mine hat die Aktien von Freeport und Rio Tinto in diesem Jahr ausgebremst, sodass beide nur verhalten vom Anstieg im Kupferpreis profitieren konnten. Es scheint, als würde das jetzt schnell nachgeholt werden. Alleine im Dezember hat die Aktie mehr als 30 % an Zugewinnen verzeichnet.

Chinas Konjunktur stabilisiert sich

Neben der positiven News rund um die Mine scheinen jedoch auch Konjunkturdaten aus China unterstützend zu wirken, was sich wiederum im stabilen Kupferpreis zeigt. Das bestätigen auch die Aktien der anderen Kupfer-Produzenten wie etwa Glencore. Der chinesische Import von Kupfer ist per Monat November wieder deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Kupferimport somit im November um 42,4 %.

Crash am Immobilienmarkt blieb aus

Gleichzeitig scheint sich auch der Immobilienmarkt wieder zu erholen. Die durchschnittlichen Preise für Immobilien in den 70 größten Städten des Landes sind per November gegenüber dem Vormonat um 0,3 % gestiegen. Zwar hat sich das Preiswachstum seit Beginn des zweiten Halbjahres abgeschwächt, doch der von so vielen erwartete Crash ist bisher ausgeblieben.

US-Immobilienmarkt zieht an

Auch in den USA dürfte die Nachfrage nach Kupfer weiter steigen. Die Daten per November zeigen, dass die Anzahl der Baubeginne deutlich angezogen hat. Annualisiert stieg die Anzahl um 3,3 %. Baubeginne von Einfamilienhäusern erreichten gar ein Zehnjahreshoch. Lediglich die Baugenehmigungen waren um 1,4 % rückläufig. Die FED hat im Dezember den Zins ein viertes Mal angehoben. Gleichzeitig wurden die Prognosen für das Wirtschaftswachstum nach oben angepasst.

Erwartungen an die nächsten beiden Jahre

Für das kommende Jahr erwarten Analysen für Freeport einen deutlichen Anstieg des EBITDA auf 7,2 Mrd., von 5,6 Mrd. US-Dollar in diesem Jahr. In 2019 soll das EBITDA allerdings wieder auf 5,5 Mrd. US-Dollar rückgängig sein. Grund für die verhaltene Aussicht auf 2019 sind die unternehmenseigenen Prognosen für den fallenden Kupfer- und Goldabsatz. Diese wiederum dürften aufgrund der Verlagerung vom Tage- auf den Untertagebau in der Grasberg-Mine fallen. In 2020 soll die Untertage-Produktion voll in Betrieb gehen. In 2018 will Freeport noch 3,9 Mrd. Pfund Kupfer ausliefern und 2,4 Mio. Unzen Gold.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.