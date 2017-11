Freeport McMoRan: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

der Kupferpreis dürfte laut mehreren Analysten in den nächsten Jahren stabil bleiben, sofern sich keine Rezessionen oder Krisen abzeichnen. Einige schätzen gar, dass die aktuellen Produktionsprognosen der jeweiligen Unternehmen nicht ausreichen werden, um die Nachfrage gänzlich zu bedienen. Die Nachfrage soll sich durch das globale Wirtschaftswachstum ergeben sowie dem aktuell immer weiter voranschreitenden Trend zur E-Mobilität. Freeport McMoRan könnte davon profitieren, betreibt das Unternehmen doch die weltweit zweitgrößte Mine.

Unternehmensspezifische Probleme belasten die Aktie

Doch im Gegensatz zu den größten Peers hat die Aktie in diesem Jahr alle underperformt und sogar den Kupferpreis selbst. Zwei Faktoren könnten dafür verantwortlich gewesen sein. Zum einen der immer noch nicht gänzlich beigelegte Streit des Unternehmens mit der indonesischen Regierung über die Bewertung der zu verkaufenden Anteile an der Grasberg Mine. Gleichzeitig befindet sich die Mine in einem Übergangsprozess vom Tage- auf den Untertagebau. Die bereits seit mehr als einem Jahr andauernden Probleme rund um die Mine verzögern diesen Prozess zusätzlich.

2018 könnte positiv werden

Dies könnte sich im nächsten Jahr, sofern das Problem mit der Regierung gelöst werden kann, kurzfristig ändern, ehe man für das Jahr 2019 wieder sowohl von Seiten der Analysten als auch dem Unternehmen mit rückläufigen Margen rechnet. Der Übergang zum Untertagebau dürfte der hauptsächliche Grund dafür sein, dass eine geringere Produktion im Jahr 2019 erwartet wird.

Für 2018 gehen Analysten jedoch davon aus, dass Freeport ein bereinigtes EBITDA von 7,2 Mrd. US-Dollar erzielen kann, nach 5,6 Mrd. US-Dollar in diesem Jahr. Die Produktion soll laut dem Unternehmen bei 3,9 Mio. Pfund liegen, nach 3,7 Mio. in diesem Jahr. Längerfristig betrachtet will Freeport zwischen 2019-2021 3,7 Mio. Pfund pro Jahr im Durchschnitt produzieren, mit 3,5 Mio. Pfund in 2019.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.