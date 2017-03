Freeport-McMoRan: Probleme in Indonesien ungelöst!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Liebe Leser,

die indonesische Grasberg Mine ist wichtig für die Performance von Freeport-McMoRan. Die Ergebnisse der derzeit dort stattfindenden Verhandlungen mit der indonesischen Regierung können den Aktienkurs essenziell beeinflussen.

Einem Bericht des Online-Magazins „SeekingAlpha“ zufolge ist Indonesien hinsichtlich seiner Forderungen recht hartnäckig. Freeport könnte sich zum Einlenken gezwungen sehen. Genau das täte dem Unternehmen aber gar nicht gut. Schließlich hatte man beim Grasberg-Projekt mit den vorherigen Gegebenheiten kalkuliert und Korrekturen daran könnten sämtliche Zahlen und Ergebnisse zum Nachteil des Unternehmens ändern.

Schließlich ist die Grasberg-Mine sehr profitabel für Freeport-McMoRan, da sie ein preiswertes Profil hat und die Cash-Kosten für jedes Pfund Kupfer etwa 10 Cent betragen, was im Vergleich zu den 50-55 Dollar in anderen Minen ein wahnsinnig gutes Geschäft ist. Und auch hochwertige Goldreserven sind vorhanden. Beim Konflikt geht es im Kern darum, wer das Sagen beim Betrieb der Mine hat. Zudem verlangt Indonesien, dass Freeport seine Mehrheitsbeteiligung an PT-Freeport-Indonesien veräußert. Es bleibt abzuwarten, ob Freeport dieser Forderung nachzukommen bereit ist. Wir werden sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse