Freeport-McMoRan: Lohnt sich die Aufruhr?

An der Heimatbörse New York notiert Freeport-McMoRan per 03.10.2018, 09:59 Uhr bei 13,89 USD. Freeport-McMoRan zählt zum Segment "Materialien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Freeport-McMoRan auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von Freeport-McMoRan gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,32 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metals & Mining", der 26,94 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,44 Prozent liegt Freeport-McMoRan 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metals & Mining" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,67. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Freeport-McMoRan beläuft sich mittlerweile auf 16,93 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,89 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,96 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,46 USD. Somit ist die Aktie mit -3,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".