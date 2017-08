Freeport McMoRan: Kommt der Ausbruch noch?

Liebe Leser,

die Aktie des Kupferproduzenten Freeport McMoran hat im Anschluss an die letzten Quartalsergebnisse zunächst Zugewinne verzeichnet, auch wenn sie dennoch weiterhin innerhalb des Konsolidierungstrends in Form der bullischen Flagge notiert. Seit Juni 2016 hat die Aktie bis dato 27,35 % an Wert hinzugewonnen. Dabei hatte Freeport in den letzten vier Quartalen die Analysteneinschätzungen beim Ergebnis je Aktie verfehlt. Doch mit dem stabilen Kupferpreis im Verbund mit dem positiven Newsflow im Zusammenhang mit den Exporten aus Indonesien und damit auch einem positiven Ausblick auf das Gesamtjahr fand die Aktie weiterhin Unterstützung.

Kupferpreis könnte weiter Stabilität behalten

Der Kupferpreis in Form des Futures hat vor Kurzem den Preis je Tonne von 6.000 US-Dollar übertroffen. Das gelang ihm bereits kurzzeitig im vergangenen Jahr, gleich im Anschluss an die Wahl Trumps in den USA, doch gehalten werden konnte das Preislevel nicht. Das Angebot-Nachfrage-Verhältnis ist besonders auf dem Kupfermarkt schnellen Veränderungen unterworfen, da sowohl die Produktion als auch die Nachfrage konzentriert sind. Während zum Ende des vergangenen Jahres und dem Beginn des aktuellen Jahres noch das geringere Angebot der Produzenten den Preis einigermaßen gestützt haben, wird derzeit vor allem ausgehend von China eine höhere Nachfrage erwartet. Gleichzeitig ist der US-Dollar deutlich gefallen.

Maßnahmen der Regierung könnten nur begrenzte Wirkung entfalten

Maßgeblich für die erwartete erhöhte Importnachfrage nach Kupfer aus China sollen wie so oft Maßnahmen der Regierung sein. Doch laut einigen Experten werden diese Maßnahmen nicht dazu beitragen, dass die Importnachfrage nachhaltig steigt, weshalb man auch das Risiko einer Korrektur sieht. Dennoch sehen die meisten Kupferproduzenten mittel- bis langfristig weiterhin stabile Kupferpreise, da die Nachfrage aus China auch ohne die Maßnahmen anziehen könnte. Der chinesische Bausektor hat in diesem Jahr starke Zuwächse verzeichnet und auch wenn einige der Konjunkturdaten per Juli erneut Schwäche gezeigt haben, so verzeichnen einige der Sektoren, wie etwa die Automobilindustrie, höhere Absätze. Auch der Import von Kupfer ist per Juli angezogen. Laut dem Management könnte eine Lösung rund um das Indonesien-Problem im Oktober gefunden werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.