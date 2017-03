Freeport-McMoRan: Das Indonesien-Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Liebe Leser,

in der letzten Woche sorgten die Nachrichten zu Freeport-McMoRan für einiges Aufsehen. Scheinen die Verhandlungen mit der indonesischen Regierung doch zäher zu laufen als zunächst angenommen. Thomas Liebigman hat sich dies genauer angesehen.

Negativer Aktieneinfluss! Weil die indonesische Grasberg Mine so wichtig für die Performance von Freeport-McMoRan ist, können Ergebnisse der Verhandlungen mit der indonesischen Regierung negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Je nachdem was dabei herauskommt.

Schwierige Verhandlungen! Die Regierung von Indonesien ist mit seinen Forderungen recht hartnäckig und wenn Freeport zum Einlenken gezwungen wird, dann könnten die Zahlen des Unternehmens gleich weniger gut ausfallen.

Preiswert – bis jetzt! Die Grasberg-Mine hat ein preiswertes Profil und die Cash-Kosten für jedes Pfund Kupfer betragen etwa 10 Cent, im Vergleich zu den 50-55 cent in anderen Minen. Der Konflikt, in dem es darum geht wer das Sagen beim Betrieb der Mine hat, soll Freeport seine Mehrheitsbeteiligung an PT-Freeport-Indonesien veräußern. Das könnte große Nachteile für Freeport mit sich bringen.

Kann Freeport sich ohne große Abstriche machen zu müssen wieder aus dieser Situation befreien? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.