Freeport-McMoRan: Augen auf!

Der Kurs der Aktie Freeport-McMoRan steht am 07.12.2019, 15:33 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 11.64 USD. Der Titel wird der Branche "Materialien" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Freeport-McMoRan entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Freeport-McMoRan derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,65 USD, womit der Kurs der Aktie (11,64 USD) um +9,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,58 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,02 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Freeport-McMoRan wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Freeport-McMoRan liegt im Mittel wiederum bei 12,8 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,64 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,97 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Freeport-McMoRan insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Freeport-McMoRan mit einem Wert von 40,95 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,85 , womit sich ein Abstand von 33 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.