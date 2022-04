Freeport-McMoRan-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Für die Aktie Freeport-mcmoran aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse New York am 08.04.2022, 17:28 Uhr, ein Kurs von 48.48 USD geführt.

Wie Freeport-mcmoran derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Freeport-mcmoran schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,18 % und somit 1,56 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,75 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für die Freeport-mcmoran sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Freeport-mcmoran. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 46,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,74 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 48,48 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Freeport-mcmoran mit einer Rendite von 55,7 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 44,53 Prozent. Auch hier liegt Freeport-mcmoran mit 11,17 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

