Freeport McMoRan: Analystenbewertungen nach den Q3-Ergebnissen!

die großen Industriemetallproduzenten haben bereits ihre Ergebnisse per Q3 2017 veröffentlicht. So gut wie alle haben im Vergleich zum Vorjahr mit dem Rückenwind steigender Kupfer- und Aluminiumpreise Erwartungen der Analysten übertreffen können. Glencore und BHP Billiton haben bisher nur die Produktionsdaten bekannt gegeben. Freeport McMoRan hat im dritten Quartal 4,3 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt – ein Plus von 10,25 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Plus von 16,21 % gegenüber dem zweiten Quartal 2017. Die Analysteneinschätzung lag für den Umsatz bei 4,08 Mrd. US-Dollar.

Einschätzungen erstmals seit vier Quartalen übertroffen

Das bereinigte EBITDA lag mit 1,61 Mrd. US-Dollar 37,6 % über dem des Vorquartals. Netto verdiente das Unternehmen 492 Mio. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar im zweiten Quartal 2017 sowie 0,13 US-Dollar im Jahr zuvor. Freeport hat damit im dritten Quartal auch die Analysteneinschätzungen beim Ergebnis je Aktie das erste Mal seit vier Quartalen wieder übertreffen können.

Durchschnittliches Kursziel steigt

Einige Analysten haben ihre Einstufung für die Aktie im Anschluss an die Zahlen revidiert. So hat die RBC das Kursziel von 14 auf 16 US-Dollar je Aktie angehoben. Auch die UBS hob das Kursziel von 13,5 auf 14 US-Dollar an. Im Mittel liegt das Kursziel der Analysten für die nächsten zwölf Monaten bei 16,67 US-Dollar, nach 15,56 US-Dollar kurz vor Veröffentlichung der Ergebnisse. Aufgrund der andauernden Verhandlungen mit der indonesischen Regierung rund um die Grasberg-Mine, haben jedoch alle Analysten ihre Einstufung unverändert belassen. 52 % der betrachteten Analysten vergeben eine “Halten”-Bewertung, 30 % würden kaufen und der Rest vergibt eine “Verkaufen”-Bewertung.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.