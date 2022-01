Freeport-McMoRan Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

An der Börse New York notiert die Aktie Freeport-mcmoran am 22.01.2022, 15:55 Uhr, mit dem Kurs von 40.99 USD. Die Aktie der Freeport-mcmoran wird dem Segment "Materialien" zugeordnet.

Freeport-mcmoran haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Freeport-mcmoran-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 37,83 USD mit dem aktuellen Kurs (40,99 USD), ergibt sich eine Abweichung von +8,35 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (40 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Freeport-mcmoran-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,83 % ist Freeport-mcmoran im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,69 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Für die Freeport-mcmoran sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 9 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Freeport-mcmoran-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Freeport-mcmoran. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 45,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 11,73 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 40,99 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

