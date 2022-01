Freeport-McMoRan Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Der Kurs der Aktie Freeport-mcmoran steht am 13.01.2022, 21:37 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 45.15 USD. Der Titel wird der Branche "Materialien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,83 Prozent liegt Freeport-mcmoran 1,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,69. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,32 liegt Freeport-mcmoran unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 36,45 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Freeport-mcmoran-Aktie ein Durchschnitt von 37,55 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,15 USD (+20,24 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (39,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,71 Prozent), somit erhält die Freeport-mcmoran-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Freeport-mcmoran erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.