Freeport-McMoRan Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

An der Börse New York notiert die Aktie Freeport-mcmoran am 18.03.2022, 11:09 Uhr, mit dem Kurs von 48.59 USD. Die Aktie der Freeport-mcmoran wird dem Segment "Materialien" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Freeport-mcmoran liegt bei 39,07, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Freeport-mcmoran bewegt sich bei 40,13. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,82. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Freeport-mcmoran zahlt die Börse 16,82 Euro. Dies sind 55 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37,69. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Freeport-mcmoran schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,61 % und somit 2,13 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,74 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".