Freeport-McMoRan Aktie: Die Aktie bietet mehrere Kaufgelegenheiten, da Infrastruktur-Gesetzentwurf an Biden geht!

Der Top-Kupferproduzent Freeport-McMoRan ist der IBD Stock Of The Day. Die FCX-Aktie bietet erfahrenen Anlegern mehrere Einstiegsmöglichkeiten. Sie hat am Montag einen frühen Kaufzeitpunkt überschritten und steht kurz vor einem traditionellen Ausbruch. Am späten Freitag verabschiedete das Repräsentantenhaus das 1 Billionen Dollar schwere Infrastrukturgesetz, das 550 Milliarden Dollar an neuen Mitteln enthält. Das Gesetz wird nun von Präsident Joe Biden unterzeichnet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



