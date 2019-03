Freenet: Das wäre dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Seit Dienstag ist bekannt, dass auch der Telekommunikations-Konzern Freenet gegen das geplante Bieterverfahren des 5G-Netzes in Deutschland vorgeht. Wenige Tage vor der geplanten Auktion der Frequenzen ist laut übereinstimmender Berichte beim zuständigen Gericht in Köln ein Eilantrag eingegangen. Im Gegensatz zu Telekom, Vodafone und Telefonica, die sich an den grundsätzlichen Vergabekriterien stören, will Freenet seinen Zugang zum Netz der anderen durchsetzen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.