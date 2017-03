Freenet: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Grund zum Feiern hatten letzte Woche die Anleger von Freenet. Gab es doch Nachrichten darüber, dass die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 vorbildlich ausgefallen sind. Tobias Jauck hat sich letzte Woche angeschaut was es mit dem Erfolg von Freenet auf sich hat.

Deutlich gestiegen! Letzte Woche präsentierte die freenet AG ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 und durfte sich dabei über gestiegenen Umsatz, operativen Gewinn und Cashflow freuen.

Erwartungen übertroffen! Mit den Ergebnissen wurden alle Ziele bei weitem übertroffen und dadurch bekommen die Aktionäre nun eine um 5 Cent höhere Dividende. Hier stehen also 1,60 Euro stehen im Raum was, bei dem Aktienkurs, eine Dividendenrendite von rund 5,5 Prozent ergibt.

Die Zahlen! kamen an der Börse gut an. Bereits vorbörslich notierte die Aktie rund ein Prozent fester und im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz auf 3,362 Milliarden Euro. Das entspricht einer Wachstumsrate von 7,8 Prozent. Auch der operative Gewinn stieg um 18,5 Prozent und beträgt damit aktuell 438,8 Millionen Euro.

Die Cashflow-Entwicklung! Hier gab es 20 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und während 300 Millionen Euro prognostiziert worden waren, wurden 341,5 Millionen Euro erreicht.

Verlockende Aktie! Bei einer Dividendenrendite von über 5 Prozent werden die Aktionäre dem Unternehmen wohl weiterhin treu bleiben.

Kann Freenet diese gute Leistung auch weiterhin aufrecht erhalten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.