Bei Freenet scheinen weitere Kursgewinne nicht unrealistisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Freenet sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten des Telekommunikationsanbieters die Gemüter der Anleger ziemlich aufgemischt, ob der Zusammenfassung der Analystenmeinungen durch Ethan Kauder. Was ist also die Meinung der Experten?

Im Aufwärtstrend! Tatsächlich befindet sich die Aktie des Telekommunikationsanbieters Freenet seit nunmehr Anfang Dezember in einem Aufwärtstrend, der durchaus weiteres Potential verschafft.

Die Analystenmeinungen! Jochen Reichert von Warburg Research meint, dass die Aktie durchaus weitere Kursgewinne abstauben kann, denn bei Freenet sei weiterhin von Erfolg im Mobilfunkgeschäft auszugehen und auch die nun bevorstehende Markteinführung von HD-Empfang über terrestrischem Empfangsweg eröffnet neue Möglichkeiten. Barclays-Analyst Robilliard ist allerdings anderer Meinung, da er von schlechten Geschäftszahlen ausgeht. Vikram Karnany von der UBS meint allerdings, dass die Preissituation auf dem deutschen Mobilfunkmarkt etwas nachlässt, so dass auch die Discounter der Branche die Preise etwas anheben können. Insgesamt wird Freenet also eher neutral bewertet.

Die neue Analystenempfehlungen aus der vergangenen Woche im Überblick:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent) Warburg Research: „Buy“ – 35,00 Euro (+27 %)

UBS: „Neutral“ – 24,50 Euro (-11 %)

Barclays: „Underweight“ – 23,00 Euro (-17 %)

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse